Gli ultimi dubbi residuali sul passaggio di Luca Donaggio al Ligorna sono stati definitivamente spazzati via nella giornata di ieri.

L'incontro con la dirigenza biancoblu ha avuto l'esito sperato, con l'accordo siglato tra le parti per la stagione sportiva 2021/22.

Per l'ormai ex attaccante di Imperia e Vado si apre una nuova pagina, come confermato dalla foto scattata insieme al presidente Alberto Saracco.