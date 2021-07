Luglio deve ancora concludersi, ma la Vadese ha già avuto modo di poter tornare al lavoro agli ordini di mister Saltarelli.

Da mercoledì sera infatti mister Saltarelli ha radunato i proprio giocatori per dare il via a una serie di allenamenti propedeutici al via della nuova stagione, ritrovando il feeling del campo dopo la lunga pausa Covid.

"Ai nostri giocatori e allo staff tecnico - ha reso noto il club - va l’augurio di un proficuo lavoro e di tanto