Calcio. La collaborazione tra il Vado e i White Rabbit United prende forma. Domenica scorsa oltre 100 bimbi hanno partecipato all'evento

Il comunicato:

"L'idea nasce dal Presidente Franco Tarabotto che con un colpo di teatro ed in gran segreto, in questo periodo di forti limitazioni, ha spazzato il manto erboso dello Stadio “Ferruccio Chittolina”, acceso il nuovissimo impianto luci d’ultima generazione ed in collaborazione con “VADO ON LINE” e la suggestiva nuova realtà “White Rabbit United” ha dato vita all’impianto, realizzando per oltre cento bimbi e bimbe un Torneo di calcio a 7 per le leve 2009/10 e competizioni di pattinaggio di velocità ospitando HP SAVONA IN LINE nella giornata di Domenica 18 Luglio 2021.

Valentina Masio ed Emanuela Lo Cicero, amministratrici di VADO ON LINE, alle quali il Presidente Tarabotto ha dato completa fiducia, hanno fornito la professionalità tecnica ed organizzativa necessaria, mentre il CONI ha dato il suo prezioso appoggio grazie al Presidente Roberto Pizzorno e FIDELITAS ha sostenuto l'evento negli aspetti legali con la competenza del Dott. Felicino Vaniglia.“Gli amici del Corbezzolo” con Simona e Roberto hanno dato musica e allegria con la loro preziosissima competenza.

La nuova società di calcio White Rabbit United ha contattato società caratterizzate dalla voglia di mettersi in gioco e divertirsi (VIRTUS ENTELLA, PRIAMAR, LEGINO, SUPERBA GENOVA, FINALE LIGURE, HP SAVONA IN LINE) che, come il VADO FC, hanno a cuore i bambini, ottenendo la loro disponibilità a vestire “WHITE RABBIT UNITED”. La presenza poi dell'ex attaccante di Savona e Vado FC (oggi DS del Messina Calcio in Lega Pro) Cesar Grabinsky, che ringraziamo, è stata proprio la classica ciliegina sulla torta per i bambini.

Un ringraziamento va anche al Comune di Quiliano, al Comune di Vado Ligure, alla DECATHLON per la preziosa collaborazione e ai "FIGGI DU MA" per la ristorazione. C'è chi parla di bambini e chi fa per i bambini. Il Presidente Tarabotto fa moltissimo per i bambini del nostro territorio come le società citate e la prova è stata la meravigliosa giornata di Domenica.

Una tra le sorprese più grandi è stata la possibilità per i vincitori di sollevare la Coppa “dalle Grandi Orecchie” che verrà tenuta in esposizione per molti anni, sulla quale verranno incisi i nomi dei vincitori e che verrà riproposta per le edizioni future. Ma le sorprese sono state davvero tante: Corsica Ferries ha regalato buoni viaggio, le Caravelle ingressi omaggio, 8 sono state le coppe individuali per i “TOP PLAYER” e Toys Super di Vado Ligure ha donato buoni da €20,00….nessuno è andato via a mani vuote.

Perchè chi si diverte vince sempre!"