Calcio, Juniores di Eccellenza: già varati i due gironi regionali

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 (GIRONI DI “ECCELLENZA”)

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

GIRONE A

ALBENGA 1928

ARENZANO FOOTBALL CLUB

CAIRESE

CAMPOMORONE S. OLCESE

CERIALE PROGETTO CALCIO

F.S. SESTRESE CALCIO 1919

FINALE FOOTBALL CLUB

FOOTBALL GENOVA CALCIO

SAMPIERDARENESE

SERRA RICCO 1971

VADO

VALLESCRIVIA 2018

VARAZZE 1912 DON BOSCO

VENTIMIGLIACALCIO

GIRONE B

A.N.P.I.SPORT E.CASASSA

ANGELO BAIARDO

ATHLETIC CLUB ALBARO

CANALETTO SEPOR

DON BOSCO SPEZIA CALCIO

FEZZANESE

BOGLIASCO

MAGRA AZZURRI

MOLASSANA BOERO A.S.D.

RIVASAMBA H.C.A.

SAMMARGHERITESE 1903

TARROS SARZANESE SRL

VALDIVARA 5 TERRE

In caso di ammissione al Campionato Nazionale di Serie “D” della Società F.C. Vado ed alla conseguente partecipazione della sua squadra al Campionato Nazionale Under 19, anche l’organico del Girone “A” sarà composto da 13 Società. Il Campionato Regionale Under 19 verrà pertanto articolato in due gironi, da disputarsi con gare di andata e ritorno, ed avrà inizio sabato 18 settembre.