Tornei Estivi | E' stato un super martedì al Trofeo Città di Albenga, i risultati e le classifiche aggiornate dopo i quattro incontri disputati

Grande spettacolo e pioggia di gol, ieri sera, al Quinto Trofeo Città di Albenga.



I Tagliati – Caffe Noir 2-4

Il match più prolifico della serata vede il successo del Caffe Noir, che si impone per 4-2 al termine di una gara pirotecnica. A trascinare i neri è una splendida doppietta di Alessandro Folco, supportata dai sigilli di Calcagno e Farinazzo . All'ottima prestazione corale del Caffe Noir, i ragazzi de I Tagliati provano a rispondere con l'orgoglio e le reti di Jimenez e Muniz, che però non bastano a evitare il KO.





ST Impianti – Sabia Estate 2-0

Vittoria all'inglese e clean sheet per ST Impianti, che supera con un classico 2-0 Sabia Estate. La partita viene decisa dalle fiammate offensive di Morabito e Spinelli . Il Sabia Estate fatica a trovare varchi nella retroguardia avversaria, uscendo dal campo a bocca asciutta.



33 Giri/ADG Informatica – Ferrara Costruzioni 1-3

Tre gol e tre punti d'oro per Ferrara Costruzioni. Il team vincente è andato a segno con tre marcatori diversi: Leonardo Carastro , Farrauto e Gasco. Per i padroni di casa, l'unico sussulto porta la firma di Tommaso Pulerà , il cui gol serve solo a rendere meno amaro il passivo.



Erremme Soc. Coop. – M Infissi 2-2

Finisce con un punto a testa e tanta adrenalina il match tra Erremme Soc. Coop. e M Infissi. Una sfida vibrante, marchiata dalla doppietta di Domenico Buttu. Erremme Soc. Coop. risponde colpo su colpo ottenendo un punto comunque utile con Mascardi e Monsif.



I match di stasera, 10 giugno:

20:30 Interno Uno - Just Protein

21:30 Fa fumme / Tipografia Bacchetta - European Decor Edil

22:30 33 Giri / Adg Informatica - Sport Ancash