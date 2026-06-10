Calcio | Vado. A breve i primi passi formali per l'iscrizione, ieri il summit tra la società e i genitori del settore giovanile

Pomeriggio sui gradoni del Chittolina di Vado per i vertici della società rossoblù e le famiglie dei giovani appartenti al settore giovanile.
Alla riunione hanno preso parte il presidente Franco Tarabotto, il vicepresidente Luca Tarabotto e il direttore sportivo Paolo Mancuso.
Nel corso dell'incontro è stata confermata la partecipazione al prossimo campionato di Serie C. Già nella giornata di domani dovrebbe essere infatti completata la trasformazione del club in Srl, alla quale seguirà l'invio della documentazione richiesta dalla Lega Pro.
L'approdo nel calcio professionistico comporterà anche una profonda riorganizzazione del vivaio. Verranno infatti attivate le categorie nazionali, a partire dalla Primavera, passando per Allievi e Giovanissimi mentre per le altre fasce sarà costituita un'Academy dedicata.
Le partite saranno disputate al Chittolina, con la sola prima squadra destinata al trasloco al Sivori di Sestri Levante.
Sul fronte della rosa emergono intanto ulteriori indizi che lasciano presagire ulteriori partenze partenze. Dopo il messaggio pubblicato da Raffini, anche Davide Arras e Mirko Lazzarini hanno affidato ai social parole che sembrano avere il sapore dell'addio.