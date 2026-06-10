Calcio | Il Cengio continua a stutturarsi, colpo in dirigenza con l'ingresso di Andrea "Ciro" Ferrari

Il Cengio è una delle realtà calcistiche dell'intera provincia in maggior crescita.

Anno dopo anno i granata stanno continuando l'opera di strutturazione del club, non solo in campo ma anche a livello dirigenziale.

Non stupisce quindi il colpo da 90 messo a segno per la direzione sportiva, con l'arrivo di Andrea Ferrari, dopo la lunghissima esperienza vissuta con i colori del Bragno.

L'annuncio ufficiale:

"Per tutti è semplicemente "Ciro", nome che nel calcio dilettantistico valbormidese e non solo è sintomo di competenza, dedizione e grandi valori umani

Arriva a Cengio dopo una storia incredibile durata 26 anni al Bragno, di cui gli ultimi vissuti da DS. Di quella società Ciro è stato letteralmente l'anima, il motore e il cuore pulsante fino all'ultimo giorno Oggi la sua esperienza e la sua energia si sposano con il nostro progetto.

Siamo davvero fieri che lui abbia scelto noi per ripartire, certi che il suo aiuto sarà fondamentale per la nostra crescita, dentro e fuori dal campo.

Benvenuto in famiglia Ciro, buon lavoro.

Nei prossimi giorni usciranno i riconfermati del gruppo che tanto bene ha fatto nella scorsa stagione".