La Savona Cup non dorme mai e ieri sera è andato in scena un solo match sul campo delle Trincee:
21:00 UNDERDOGS - SEVEN STREET 1-6
Reti: Macagno - 2 Imeraj, Rampoldi, Toskaj, 2 Damonte.
Questa sera saranno solo due i campi protagonisti:
MARACANA'
20:30 LORD NELSON - RINNOVA
21:30 DELSER FC - VENTAS
22:30 ARBISOA - BOUTIQUE DELLA PIZZA
SCALETTI
21:00 GIGATECH IMPIANTI - VECCHIO STAMPO
22:00 NAOS - SOSA TEAM
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Calcio
Calcio | 10 giugno 2026, 13:31
Calcio, Tornei Estivi. La Savona Cup non si ferma: ieri un solo match, oggi si gioca su due campi
Cinque le gare in programma per questa sera
La Savona Cup non dorme mai e ieri sera è andato in scena un solo match sul campo delle Trincee:
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