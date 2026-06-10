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Calcio | 10 giugno 2026, 13:31

Calcio, Tornei Estivi. La Savona Cup non si ferma: ieri un solo match, oggi si gioca su due campi

Cinque le gare in programma per questa sera

Calcio, Tornei Estivi. La Savona Cup non si ferma: ieri un solo match, oggi si gioca su due campi

La Savona Cup non dorme mai e ieri sera è andato in scena un solo match sul campo delle Trincee:

21:00 UNDERDOGS - SEVEN STREET 1-6
Reti: Macagno - 2 Imeraj, Rampoldi, Toskaj, 2 Damonte.

Questa sera saranno solo due i campi protagonisti:

MARACANA'

20:30 LORD NELSON - RINNOVA
21:30 DELSER FC - VENTAS
22:30 ARBISOA - BOUTIQUE DELLA PIZZA

SCALETTI

21:00 GIGATECH IMPIANTI - VECCHIO STAMPO
22:00 NAOS - SOSA TEAM


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