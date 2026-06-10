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Calcio | 10 giugno 2026, 20:23

Calcio | E' ufficialmente nata la San Michele Calcio Albenga, Cesare Renzini presidente del club

Svelato l'organigramma e il consiglio direttivo

Calcio | E' ufficialmente nata la San Michele Calcio Albenga, Cesare Renzini presidente del club

Dopo gli indizi comparsi sui social nelle scorse settimane, per la San Michele è arrivato il momento di scoprire ufficialmente le proprie carte.

La neonata società ingauna, come già anticipato, sarà presieduta da Cesare Renzini, alla sua prima esperienza nel ruolo di massimo dirigente di un club calcistico.

Pochi minuti fa il sodalizio biancoblu ha inoltre reso noto l’intero organigramma societario, svelando la composizione e la struttura del consiglio direttivo.
 

A.S.D. San Michele Albenga

Presidente
Cesare Renzini

Vicepresidente
Fabio Fanello

Direttore Generale
Carlo Geddo

Segretario
Gaetano Comentale

Tesoriere
Alessio Castelli

Consiglio Direttivo
Alessio Castelli, Gaetano Comentale,
Fabio Fanello, Carlo Geddo, Cesare Renzini

Redazione

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