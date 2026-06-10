Calcio | E' ufficialmente nata la San Michele Calcio Albenga, Cesare Renzini presidente del club

Dopo gli indizi comparsi sui social nelle scorse settimane, per la San Michele è arrivato il momento di scoprire ufficialmente le proprie carte.
La neonata società ingauna, come già anticipato, sarà presieduta da Cesare Renzini, alla sua prima esperienza nel ruolo di massimo dirigente di un club calcistico.
Pochi minuti fa il sodalizio biancoblu ha inoltre reso noto l’intero organigramma societario, svelando la composizione e la struttura del consiglio direttivo.
A.S.D. San Michele Albenga
Presidente
Cesare Renzini
Vicepresidente
Fabio Fanello
Direttore Generale
Carlo Geddo
Segretario
Gaetano Comentale
Tesoriere
Alessio Castelli
Consiglio Direttivo
Alessio Castelli, Gaetano Comentale,
Fabio Fanello, Carlo Geddo, Cesare Renzini