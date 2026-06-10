Calciomercato. Finale: mirino sulla Val Bormida con Brovida, Kosiqi e Canevari

Il calciomercato del Finale dovrebbe spiegare presto le vele, con l'arrivo delle prime ufficialità.
Il cuore delle trattative degli ultimi giorni sembra essere la Val Bormida, con tre operazioni date in dirittura d'arrivo.
Per l'attacco l'occhio si è posato sulla Carcarese. L'operazione più clamorosa sembra essere quella legata a Gabriele Brovida: dopo il ritiro di Spozio l'esterno offensivo appariva designato ad indossare la fascia di capitano, invece l'offerta importante arrivata dal Borel sembra aver convinto il giocatore classe 2000 ad entrare a far parte della rosa di mister Diego Alessi.
L'altro nome caldo è quello della punta Christian Kosiqi, classe 2005, con 5 reti all'attivo nell'ultimo campionato di Eccellenza e ben 13 in quello di Promozione vinto ai playoff dai biancorossi.
Per la porta bisogna spostarsi invece di qualche chilometro, in direzione Millesimo, con il portiere leva 2006, scuola Legino, Luca Canevari.
Tre operazioni che, se portate a termine, confermerebbero la volontà del Finale di alzare finalmente l'asticella e tornare a competere per la zona alta della classifica.