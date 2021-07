Calcio, Pietra Ligure. Varato lo staff tecnico, Marco Centino diventa match analyst

E' stato ufficializzato nel corso della mattinata il nuovo staff tecnico del Pietra Ligure.

Varie e non poche le novità in vista della ripresa degli allenamenti fissata per lunedì. Soprattutto emergono i nomi di Marco Centino, pronto a tornare a pieno regime, con un ruolo diverso, all'interno del gruppo biancoceleste, e quello del padre Giuseppe, anch'egli ex giocatore del Pietra, del Vado, Loanesi e Veloce, tra Serie D e Promozione.

Ecco lo staff al completo, capitanato da mister Mario Pisano:

Allenatore: Mario Pisano

Vice allenatore: Simone Borraccino

Preparatore atletico: Andrea Bianchetti

Preparatore portieri: Luca Tabò

Assistente tecnico: Roberto Uroni

Match analyst: Marco Centino

Fisioterapista: Davide Deiana

Club Manager: Fabio Zambarino