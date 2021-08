Calciomercato. Il Cisano annuncia Mattia Garofalo: "Essere qui è una scelta naturale. San Filippo? Non parlo per non far danni"

Ennesimo acquisto da parte dei biancoazzurri, si tratta di un giocatore molto conosciuto nell'albenganese, stiamo parlando di Mattia Garofalo, centrocampista classe 85 che è andato a sposare il progetto ingauno con l'intento di chiudere un proprio cerchio sportivo.

I MOTIVI DI QUESTA SCELTA?

"Il Cisano scelta naturale.

Non poteva esserci stazione migliore dove effettuare l'ultima fermata...Cisano é il posto dove sono calcisticamente cresciuto ed ho esordito in prima squadra nel lontano 2002, ho sempre trovato persone fantastiche e in quel posto c'e tutta la mia infanzia calcistica e non solo. Vorrei davvero chiudere qua e non é una frase fatta".

OBIETTIVI?

"Da neonati non ci poniamo ansie da risultato, siamo ancora in fase di costruzione ma partiamo giá da una base solida. Sappiamo di poter far bene ma di sicuro non partiamo ne con i favori del pronostico e neanche con l'obbligo di vincere, quello semmai, visto il mercato, lo lasciamo ad altri".

COME HAI VISSUTO L'ADDIO ALLA SAN FILIPPO?

"Questo é un capitolo che vorrei evitare perche se parlassi liberamente rischierei di fare dei danni!

Non auguro loro ne il bene ne il male...semplicemente non mi interessa".

DATA L'ETA E IL TUO PASSATO A CISANO, POTRESTI ESSERE IL CAPITANO...

"Sicuramente mi candiderò a tale ruolo,in fondo credo di essere quello con piú anni di militanza con questa maglia, anche se ormai si parla di tantissimo tempo fa.