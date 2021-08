Calciomercato, Vado. Ufficializzati Brondi, Pantano, Carrer e Giuffrida

Erano attese per oggi le ufficializzazioni di un'ulteriore quota dei giocatori tesserati dal Vado.

Nessuna sorpresa di sorta è comunque emersa dal ventre del Chittolina.

Andando in ordine di ruolo, sono stati presentati Giordano Pantano, difensore centrale catanese classe 1982, i centrocampisti Filippo Brondi, ex di Albenga e Fossano, e Giuseppe Giuffrida, classe 2000 scuola Catania, e la punta Alexander Carrer, centravanti leva 2001, reduce dall'esperienza al Saluzzo.

Il presidente Franco Tarabotto ha annunciato la possibilità di un'ulteriore colpo a integrare la rosa, mentre non è stato ancora confermato l'ingaggio del portiere Lassi, ex Varese, tanto da non escludere nel parco degli estremi difensori ulteriori novità nei prossimi giorni.