Uefa Regions Cup. Una grande Liguria batte malta con il gol di Lorenzo Damonte, ma contro il Rijeka servirà la vittoria

Brilla il tricolore dell’Italia sul campo del “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante (Ge) dove la selezione della Liguria, in rappresentanza della Lega Nazionale Italiana e del calcio dilettantistico italiano, ha superato a Rappresentativa di Malta per 1-0 nella 2^ giornata dell’Intermediate Round della Uefa Regions’ Cup, la competizione europea che coinvolge le selezioni dilettanti regionali dei paesi aderenti all’UEFA. Un successo tutt’altro facile davanti agli spigolosi maltesi che l’hanno messa sull’agonismo con un gioco molto falloso. Decisivo il diagonale di Lorenzo Damonte al 3’ del secondo tempo che si è tolto la soddisfazione personale dopo le tante occasioni avute nella gara precedente. Nonostante il muro maltese la Rappresentativa ha dimostrato di essere un gruppo omogeneo in cui il senso del “noi” ha prevalso sull’individualismo, un atteggiamento positivo che i calciatori si portano dietro dalle rispettive esperienze sui campi impegnativi dei Campionati Regionali liguri. Un successo di misura che sta stretto alla Liguria che ha colpito tre pali, due nel primo tempo con Travella e Spano, due occasioni che potevano cambiare le sorti della partita e soprattutto allentare le maglie strette di Malta che ha continuato a pensare soprattutto a difendersi. La Liguria non si è abbattuta ed è entrata in campo nella ripresa con un piglio ancora più deciso sbloccando la partita dopo tre giri di orologio con un diagonale preciso di Damonte. Dopo la rete del vantaggio è iniziato l’assedio dei liguri che hanno colpito il terzo palo con un tiro cross di Cicirello. Damonte ha impegnato il portiere maltese autore di una parata strepitosa. La palla ha ballato più volte nell’area maltese senza trovare il colpo ferale fino agli ultimi istanti della sfida.

Con questo successo La Liguria rimane in testa alla classifica a punteggio pieno insieme alla Croazia che ha battuto per 4-1 la Romania. La qualificazione si deciderà lunedì 23 Settembre alle 17.00 allo stadio di Chiavari (Ge). Liguria e Croazia si affronteranno in un vero e proprio spareggio. Con un gol in meno nella differenza reti complessiva del Girone la Rappresentativa italiana ha un solo risultato per passare il turno: la vittoria.

Anche l’ultima partita della Liguria sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube della LND e sulla homepage di repubblica.it. Sul sito ufficiale della LND tutte le notizie e le dirette testuali delle gare della Rappresentativa italiana.

LIGURIA-MALTA 1-0

Liguria (4-4-2): Bartoletti; Zuppiroli, Borreani (Cap.), Baroni, Gottingi; Damonte, Cicirello, Bruzzone (26’st Guidotti), Costa (40’st Calcagno); Spano (26’st Macagno), Travella. A disp: Mondino, Latini, Lo Bue, Sadiku. All: Chiappucci

Malta (4-1-4-1): Spiteri; Njoku, Xuereb (Cap.), Azzopardi, Parnis; Farrugia G. (20’st Buttigieg Jose); Muscat (34’st Cardona), Farrugia K. (20’ st Cordina), Cassar, Mercieca; Buttigieg Josh (1’st Pineros Mesa). A disp: Attard, Inguanez, Zammit. All: Bajada

Arbitro: Savovic (Montenegro)

Assistenti: Sucur (Montenegro) e Davis (Galles)

Quarto uomo: Griffith (Galles)

Reti: 3’st Damonte (L)

Ammoniti: Cassar, Parnis, Njoku, Pineros Mesa (M), Bruzzone, Costa, Calcagno (L)

Recupero: 2’ + 4’

GRUPPO 8: RISULTATI E CLASSIFICA

Martedì 17 Settembre

Rijeka-Malta 3-0

Romania-Liguria 0-5

Venerdì 20 Settembre

Rijeka-Romania 4-1

Liguria-Malta 1-0

Classifica: Rijeka e Liguria 6 punti; Malta e Romania 0

PROGRAMMA GARE

Lunedì 23 Settembre – ore 17.00

Liguria-Rijeka (Stadio Comunale di Chiavari)

Malta-Romania (Stadio Giuseppe Sivori di Sestri Levante)