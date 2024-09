Calcio, Coppa Italia di Eccellenza: arriva un turno di squalifica per sette giocatori

GARE COPPA ITALIA

GARE DEL 14/ 9/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

COLANTONIO LUCA (TAGGIA)

PELLICANO FRANCESCO (TAGGIA)

CHIODI ALESSIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

GARE DEL 15/ 9/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE:

FINO AL 10/10/2024

BREMA DANIELE (SERRA RICCO 1971)

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MONTEFORTE LUCA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BATTAGLIA MATTEO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

DONARINI ATTILIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

TRAVERSO DIEGO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

YMERI ARTURO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CALCAGNO FEDERICO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

LIPANI SIMONE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PIAZZI SIMONE (ANGELO BAIARDO)

CICIRELLO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

MINARDI IACOPO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

DAMONTE ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

GNECCHI GIANLUCA (CELLE VARAZZE F.B.C.)

GUIDA SIMONE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

ALLOCCA GIACOMO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

ORLANDO MICHAEL FABIO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CAPOTOS COSTANTINO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

GUIFFREY MATIAS EZEQUIEL (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

VOLGGER JURI (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

MERMINA ALESSANDRO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

REVELLO ALESSANDRO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CHIRIACO MATTIA (PRAESE 1945)

FERRETTI ALESSANDRO (PRAESE 1945)

PORRO ALBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)

BONIFAZIO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)

BUONOCORE ALESSANDRO (SAN FRANCESCO LOANO)

CAMPELLI MARCO (SAN FRANCESCO LOANO)

VALENTINO MARCO (SAN FRANCESCO LOANO)

BIANCATO MATTEO (SERRA RICCO 1971)

DOTTO LORENZO (SERRA RICCO 1971)

FRIULI FABIO (SERRA RICCO 1971)

MILITE MATTEO (SERRA RICCO 1971)