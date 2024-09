Calcio, Mallare. Stasera il primo match ufficiale contro il Cengio. Il ds Bossolasco: "Campionato difficile, ma vogliamo dire la nostra"

Tra poche ore per il Mallare sarà finalmente tempo dell'esordio ufficiale in Coppa Liguria (20:15 all'Agosto contro il Cengio).

La squadra di mister Fiori ha voluto mantenere la propria base inalterata, arricchendola però con un buon numero di giocatori per puntare al mantenimento della categoria.

Per il direttore sportivo Alex Bossolasco è stata quindi un'estate particolarmente impegnativa:

“Dopo tante amichevoli e allenamenti stasera avremo il primo riscontro con un match da tre punti. Di fatto è un mese che la squadra sta lavorando con mister Fiori e anche noi siamo curiosi di capire a che punto siamo.

Siamo ripartiti dalle nostre certezze all'interno della rosa, andando in contemporanea a scavare nei vivai più importanti della Val Bormida, dove abbiamo trovato giovani davvero interessanti. Mercato chiuso? Non ancora, c'è spazio ancora per 1-2 colpi”.

L'obiettivo non può che essere il mantenimento della categoria.

“Il traguardo tecnico è il radicamento del Mallare in Prima Categoria, andando mano a mano a far crescere il nostro potenziale nel corso del tempo. Sappiamo delle difficoltà che potremo incontrare, il salto dalla Seconda c'è ed è evidente, ma manterremo inalterate le nostre caratteristiche tattiche, puntando a raccogliere punti su ogni campo. Del resto essendo una realtà piccola avere un clima sereno, basato sul divertimento e sulla passione, rappresenta un requisito determinante per mantenere un buon clima all'interno del gruppo”.