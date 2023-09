Andora è pronta: il 28 settembre arriva il Wind Festival, l'Expo dedicato agli sport di mare e vento

Il WindFestival, il più grande Expo d’Italia dedicato agli action sport di mare e di vento, si prepara al via: dal 28 settembre al 1 ottobre per la prima volta sarà Andora il palcoscenico di questa grande kermesse sportiva di fine stagione.

Questa dodicesima edizione, organizzata da Valter Scotto e Andrea Ippolito di TF7 Open Sport A.S.D. e dal Comune di Andora, si declinerà sul lungomare e a terra con veleggiate, competizioni, escursioni nell’entroterra, classi di avvicinamento alle attività per neofiti, lezioni e prove gratuite di attrezzature ma anche class con i migliori sportivi professionisti per le rispettive discipline. L’area interessata sarà molto ampia e prevede tutto il Parco delle Farfalle e le spiagge di fronte, tutta la spiaggia libera di fronte all’ex hotel Ariston, parte della passeggiata a mare, Piazza Doria e l’inizio della zona pedonale di Via Roma.

Gli organizzatori Valter Scotto e Andrea Ippolito hanno commentato: “Siamo contenti perché nonostante i tempi strettissimi per il passaggio dalla vecchia destinazione ad Andora la risposta della città è stata estremamente positiva e possiamo già confermare che avremo circa 70 stand tra associazioni sportive, progetti sulla disabilità, aziende espositrici e partner commerciali.”

Cinque grandi aree tematiche saranno pronte a offrire agli appassionati e al pubblico un’ampia scelta fra numerose attività sportive di mare e di terra rivolte non solo agli atleti ma anche alle famiglie e ai bambini. Come nelle passate edizioni il WindFestival darà ampio spazio alle discipline adaptive all’interno dell’area Paralympic.

L’area Water/Wind riunisce gli sport di mare e di vento come il Windsurf, cuore pulsante del WindFestival, ma anche tutto ciò che può navigare, volare o scivolare sull’acqua dando la possibilità ai neofiti di avvicinarsi alle attività velistiche con mini lezioni gratuite di Surf, Wingfoil, Kitesurf e Stand Up Paddle. In calendario tre regate: WindFestival Open Regatta: una grande veleggiata non competitiva Open Long Distance di quattro chilometri dedicata al Windsurf, al Wingsurf ed al Kitesurf in “stile DEFI”, aperta a tutti e a tutte le attrezzature, che ha avuto una ottima risposta da atleti iscritti provenienti da tutta Italia e da paesi esteri come la Francia, la Svizzera, la Germania e l’Austria. Windsurfing Adaptive Challenge: secondo Campionato Nazionale di Parawindsurfing con tappa unica a Andora. Campionato Nazionale WingFoil: una disciplina che conta ormai migliaia di praticanti per facilità d’uso e divertimento assicurato. Non manca l’attenzione per i prodotti green, evidenziata anche dalla presenza di un partner che esporrà prodotti a energia alternativa e una barca di 6 metri totalmente elettrica, che darà supporto alle regate.

L’Outdoor Area è invece dedicata ai fan degli sport di terra: per gli amanti del Trekking sono previste escursioni nell’entroterra, mentre per i ragazzi dagli 8 ai 10 anni appassionati della corsa è in programma una gara podistica amatoriale. Per chi ama le due ruote ci saranno 5 tour con E-Bike per conoscere meglio l’entroterra andorese: 2 tour facili il venerdì e sabato con partenza alle 10 e alle 16 e un tour dedicato ai più esperti di circa 40 km con partenza domenica mattina alle 9.00. Presso la pista di pattinaggio del Parco delle Farfalle lezioni ed esibizioni di skate, longboard e pattinaggio mentre le arti marziali si svolgeranno sulla spiaggia libera del Beach Bar Baracca. Ci saranno anche fitness, yoga, ginnastica dolce, step, corpo libero, ginnastica ritmica, TRX, balli hip-hop e country, fitball, circuiti training, fitwalking, giocodanza, pilates, fitdance e marcia acquatica. Completano l’ampia scelta di attività lezioni e minitorneo di beach volley e l’esibizione di aquiloni statici e acrobatici. I più piccoli potranno divertirsi in sicurezza su 2 mini circuiti appositamente realizzati per mountain bike e moto da cross. Anche gli amanti delle supercar sportive troveranno di che emozionarsi: sarà possibile fare un test drive con supercar come Ferrari, Porsche e Lamborghini.

Serate musicali giovedì, venerdì e sabato sera e sabato presso il Parco delle Farfalle, prima dell’attesissimo Bikini Contest, ci saranno i "Windfestival Awards" dove verranno premiati personaggi che si sono distinti sia in competizioni sportive sia come sport ambassadors ovviamente su discipline legate all'evento.

L’edizione 2023 del WindFestival è coorganizzata con il Comune di Andora e patrocinata dalla Regione Liguria, dal Coni Comitato Regionale Liguria e dal Comitato Italiano Paralimpico. Si ringraziano tutti gli operatori commerciali che stanno supportando la manifestazione.

Per informazioni e iscrizioni: windfestival.it email info@windfestival.it