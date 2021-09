Calcio, Campomorone Sant'Olcese. Fabio Concas ritrova il calcio ligure: "Squadra giovane ma dal buon potenziale. Il Savona? Sarebbe fuori luogo in Eccellenza, figuriamoci in Prima Categoria"

La gamba e la fisionomia di Fabio "Cico" Concas sono rimaste intatte nel corso degli anni e riconoscere la corsa del centrocampista genovese sul terreno del Chittolina, in occasione dell'amichevole tra Vado e Campomorone, è stato davvero semplice.

Posso però dire con sicurezza come il Campomorone sia una buona squadra, con tanti giovani di prospettiva, e siamo pronti a dire la nostra in un girone che si preannuncia particolarmente combattuto.

La scelta di tornare a Genova, dopo 15 anni in giro per l'Italia, è nata da esigenze lavorative e per seguire meglio i miei due bimbi.