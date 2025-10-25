Calcio. Il Savona per la svolta, l'Albissole per continuare a sorprendere: anticipo di fuoco al Chittolina

Parlare di bivi a fine ottobre può apparire del tutto prematuro, ma l'importanza dell'esito di Savona - Albissole, soprattutto in casa biancoblu, risulta evidente.

Gli Striscioni sono in astinenza di vittorie praticamente da un mese e la distanza dalla capolista Sestrese si è aperta fino a sei punti, senza dimenticare la lunga serie di infortuni muscolari che ha condizionato buona parte dell'organico (l'ultimo il portiere Moraglio). La preparazione fatta in casa non ha pagato, tanto che il Savona è dovuto tornare sui suoi passi ingaggiando Davide Costamagna.

La lista degli assenti dovrebbe coinvolgere Colombo, Schirru, il lungodegente Silvestri e Sassari (in squalifica). Da valutare Zunino, mentre Rignanese si candida a una maglia da titolare dopo il pari realizzato contro il Pontelungo.

A stamane i ceramisti possono permettersi di guardare i propri avversari dall'altro al basso: due sono nfatti le lunghezze a favore della squadra di Cattardico, reduce dal roboante 7-2 inflitto alla Baia Alassio. Sul taccuino degli assenti Ghigliazza e Moscatelli, ma i biancocelesti vorranno a ogni costo replicare l'exploit di coppa.

L'anticipo del Chittolina prenderà il via alle 17:30, sotto la guida di Carida di Genova.

Livescore e webcronaca su Svsport.it.



