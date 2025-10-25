Serie D, l’Imperia ritrova casa: allenamenti al 'Marco Polo' di Andora

L'esodo è finito: l'Imperia ha trovato una sede definitiva per i suoi allenamenti settimanali. Sarà il 'Marco Polo' di Andora.

Nelle ultime settimane era diventata una delle richieste più insistenti della società, che aveva bisogno di trovare una stabilità da questo punto di vista per i ragazzi della prima squadra. Non è un accordo 'nuovo' tra le società di Imperia e Andora, dato che i nerazzurri due stagioni fa, per l'impossibilità di utilizzare il 'Ciccione' chiuso per lavori, avevano disputato le gare casalinghe dell'intero campionato di Eccellenza concluso con la vittoria della compagine di Pietro Buttu proprio al 'Marco Polo'.

La società ha voluto inoltre ringraziare, e lo ha fatto attraverso i suoi profili social, le società che fino a questo momento avevano messo a disposizione i loro impianti, come Oneglia, San Bartolomeo Cervo e Golfodianese.

Un tassello fondamentale per la stagione nerazzurra che arriva qualche giorno dopo la prima vittoria in campionato contro il Gozzano, e alla vigilia della trasferta di Vinovo dove i ragazzi di Riolfo sfideranno il Chisola.

L'Imperia ha trovato un campo di allenamento per la prima squadra fino a fine stagione, e ora può concentrarsi con tutte le energie disponibili sul campionato.