Calcio, Imperia. Parola a Mister Cortellini:" Spero di far parlare il campo. Obiettivo? Non soffrire tanto ma l'avvio non sarà facile." (VIDEO)

E' stata la prima intervista di Mister Paolo Cortellini ai microfoni di Sanremonews e gli argomenti erano davvero tanti.

"Sono orgoglioso di allenare l'Imperia, darò il massimo e spero di far parlare il campo. Sono un allenatore molto caratteriale, parlo e provo a motivare la squadra." Il calendario prevede un avvio difficile per la sua squadra:" Certamente ma forse non sarà un male affrontarle subito. Obiettivo? Non soffrire troppo."

Capitolo mercato per chiudere la chiacchierata:" L' impegno della società c'è stato e c'è ancora. Siamo alla ricerca di un attaccante. "