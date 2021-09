Calcio, Serie D. La Sanremese 2021/22 si presenta alla città! Tutte le immagini della serata di gala biancoazzurra

La Sanremese 2021/22 si presenta alla città! Questa sera, nella centralissima piazza Borea d’Olmo , il presidente Masu, il tecnico Andreoletti, capitan Bregliano, tutta la squadra e staff hanno salutato i tifosi mostrando la nuova maglia che verrà indossata nelle partite casalinghe.

Alla presenza di Giulio Ivaldi, presidente comitato ligure LND, degli assessori Berrino e Faraldi. Proprio l’assessore regionale al Turismo ha voluto esprimere tutto il suo entusiasmo e la sua fede:” Forza Sanremese, ho ancora negli occhi la vittoria nell’ultimo derby.”

Il primo a prendere parola è stato il presidente Masu:” Abbiamo cercato di portare a Sanremo dei giocatori che sappiamo fare la differenza dentro e fuori dal campo. Che possano essere esempio per i giovanissimi del settore giovanile che vogliamo torni al massimo livello. Per ambire ai professionisti bisogna cominciare ad esserlo già dai Dilettanti.”

Successivamente Mister Andreoletti ha presentato il suo folto staff e chiusura dedicata a capitan Bregliano, tra i più acclamati assieme a Scalzi e Gagliardi nati e cresciuti nella ‘città dei Fiori’:” Dovrà essere una cavalcata e non vediamo l’ora che cominci.”