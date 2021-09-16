Giudice Sportivo, Promozione. La Golfo Dianese perde Burdisso per un turno, ammenda per il club

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 12/ 9/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA Euro 50,00
GOLFO DIANESE 1923
Per il comportamento di un proprio sostenitore che, per tutta la durata della gara, profferiva nei confronti del ddg e dell'intera terna espressioni volgari ed ingiuriose, che riecheggiavano nell'intera struttura.
MASSAGGIATORI AMMONIZIONE (I INFR)
BALBI LUCA (LITTLE CLUB JAMES)
ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
SCIUTTO MASSIMO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BURDISSO SIMONE (GOLFO DIANESE 1923)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
BOGLIOLO FEDERICO (BAIA ALASSIO CALCIO)
CASTELLARI ARTIOM (BAIA ALASSIO CALCIO)
DELFINO ENRICO (BAIA ALASSIO CALCIO)
MANGONE ANDREA (BAIA ALASSIO CALCIO)
VIGNOLA MATTEO (BAIA ALASSIO CALCIO)
ZOUITA ISMAIL (BAIA ALASSIO CALCIO)
POROTTO SIMONE (BORZOLI)
RAVERA PIETRO (BORZOLI)
ZANI AGOSTINO (BORZOLI)
GALLO FABIO (BRAGNO)
PUGLIA MARTIN (BRAGNO)
CORDI ANTONIO (CAMPOROSSO)
DEMME FRANCESCO (CAMPOROSSO)
BARCELLONA RICCARDO (CELLE RIVIERA CALCIO)
BENZO FEDERICO (CELLE RIVIERA CALCIO)
CANEVA ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)
PALAGI MATTEO (COLLI ORTONOVO)
GIORDANO RAFFAELE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
ARDOVINO DAVIDE (FOLLO SAN MARTINO)
COSTA FEDERICO (FOLLO SAN MARTINO)
DEGANO ANDREA (FOLLO SAN MARTINO)
FAZIO MATTEO (FOLLO SAN MARTINO)
GRECI PIERFRANCESCO (FOLLO SAN MARTINO)
CAPPELLETTI GIOVANNI (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
MAGGIORA ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
CARBONI ALESSIO (GOLIARDICAPOLIS 1993)
DURAND GIOVANNI (GOLIARDICAPOLIS 1993)
GALIANO MANUEL (LEGINO 1910)
MANFRINI MATTEO (LEGINO 1910)
REZZANO PIETRO (LEVANTO CALCIO)
GUALANDRI SIMONE (LITTLE CLUB JAMES)
SICILIANO DANIELE (LITTLE CLUB JAMES)
BOSCHI MATTEO (MARASSI 1965)
CUTRIGNELLI CARLO EMANUELE (MARASSI 1965)
PORCU DAVIDE (MARASSI 1965)
PRESTANIZZI SIMONE (MARASSI 1965)
TERRIBILE CHRISTIAN (MARASSI 1965)
TRAVERSO ANDREA (MARASSI 1965)
FEDRI SACHA (PRAESE 1945)
MORANDO NICOLA (PRAESE 1945)
VALCAVI EMANUELE (PRAESE 1945)
DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)
MUSANTE MATTIA (SAMMARGHERITESE 1903)
SCANDIANI ALFREDO (SAMMARGHERITESE 1903)
MANCA FLAVIO (SERRA RICCO 1971)
STRADI SIMONE (SERRA RICCO 1971)
ANGELICO FABIO (SOCCER BORGHETTO)
AUTERI ALESSIO (SOCCER BORGHETTO)
STALTARI SIMONE (SOCCER BORGHETTO)
D APICE CORRADO (VALDIVARA 5 TERRE)
FASSONE MARCO (VALLESCRIVIA 2018)
NORRITO LUCA (VALLESCRIVIA 2018)
MBOGE ABDOU AZIZ (VIA DELL ACCIAIO F.C.)
DENTICI MASSIMILIANO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
FERRARI LUCA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
MOLINARI FABIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
PORRATA NICOLO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)