Vodafone Smart Tech: L’innovativo sistema di sicurezza per tutti i giorni

Oggi una casa che si possa controllare anche da remoto sta diventando un’esigenza sempre più richiesta dai consumatori e, in particolare, dagli appassionati di tecnologia.

Molte aziende stanno lavorando costantemente nel tentativo di accontentare i desideri dei clienti e, tra queste, Vodafone si è distinta per l’innovativo servizio Vodafone Smart Tech , ovvero un sistema di connettività grazie al quale rendere più sicura la propria casa e i propri oggetti di valore.

Cosa è Vodafone Smart Tech

Vodafone Smart Tech è un innovativo sistema grazie al quale potete monitorare, in modo sicuro e discreto, sia le vostre case che tutti gli oggetti preziosi in essa custoditi.

Scegliere Vodafone Smart Tech significa poter controllare, costantemente, sul vostro smartphone ogni cosa a cui tenete, perfino quando siete all’estero per lavoro o in vacanza.

Sullo smartphone, infatti, potrete ricevere informazioni e aggiornamenti che vi daranno la sensazione di non esservi mai spostati.

Il successo di questo sistema è stato confermato anche agli IoT Breakthrough Awards 2021, dove Vodafone Smart Tech è stato scelto tra oltre quattromila candidati. Il premio ha riconosciuto la creatività dell’idea e l’eccellenza alla base della sua realizzazione.

Ogni dispositivo Vodafone Smart Tech è pensato per connettersi, in maniera semplice e veloce, alla piattaforma globale IoT dell’operatore telefonico.

Inoltre, tutte le sue funzionalità possono essere gestite in modo smart attraverso un’app, la Vodafone Smart App, in cui dovete registrare ogni dispositivo che viene collegato al sistema.

Grazie alle sue molteplici funzionalità, Vodafone Smart Tech non è soltanto un sistema di controllo, ma un vero e proprio ecosistema col quale potrete gestire in maniera immediata e molto intuitiva tutti i vostri dispositivi o sistemi tecnologici che aveva installato in casa.

Come funzionano i dispositivi Vodafone Smart Tech

Il sistema Vodafone Smart Tech si basa sul cosiddetto "internet delle cose" ed è nato con l’obiettivo di rendere più sicura la vostra casa e per permettervi di tenere tutto sotto controllo anche quando siete lontani.

Ogni dispositivo che collegherete al sistema centrale è dotato di una speciale Smart SIM Vodafone, in grado di collegarsi al vostro o ai vostri smartphone per inviare informazioni e aggiornamenti ed essere sempre rintracciabile.

Grazie proprio ai vari sistemi di tracciamento che ogni dispositivo Vodafone Smart Tech utilizza (dal wi-fi al Bluetooth fino al GPS), il collegamento non avrà mai alcun problema e potrete contare su un tracker stabile e preciso.

Ciò vi permetterà di sfruttare il sistema per svariate necessità: il tracker GPS Curve, molto versatile e maneggevole, è perfetto per rintracciare borse, zaini o chiavi; il Pet Tracker Pack è utile per monitorare gli spostamenti dei vostri animali domestici, agganciandolo semplicemente al collare o alla pettorina. In questo modo, eviterete, che si perdano; con lo smartwatch Neo, invece, potete tenere sotto controllo gli spostamenti dei vostri bambini in tempo reale, soprattutto se vi trovate in luoghi affollati. Insieme alla funzione di sicurezza, questi speciali smartwatch permetteranno ai piccoli di prendere confidenza con la tecnologia e con la comunicazione online.

Poi ci sono i V-Bike Smart, ideati appositamente per coloro che amano andare in bicicletta e frequentare posti isolati e a contatto con la Natura.

È un dispositivo utilissimo, anche perché funge da luce posteriore ed è dotato di allarme in caso di tentativi di furto o danneggiamenti come le cadute.

Infine, potete scegliere il V-SOS Band, un innovativo ed esclusivo bracciale per gli anziani e che ne garantisce la sicurezza durante ogni spostamento.

È, infatti, munito di funzione SOS in grado di inviare in tempo reale il segnale d’allarme a cinque persone contemporaneamente, sia in caso di malessere che di incidente.

Il funzionamento dei dispositivi connessi al sistema Vodafone Smart Tech è molto semplice, perché si basa sulla combinazione tra la Smart SIM che è integrata nel dispositivo e l’app che dovete installare sui vostri smartphone.

Grazie a quest’ultima, infatti, potrete configurare tutti i servizi di cui avete bisogno e personalizzarne le impostazioni, sia per quanto riguarda le notifiche sia per gli aggiornamenti in tempo reale.

I vantaggi dei dispositivi Vodafone Smart Tech

Chiunque può comprare un dispositivo Smart Tech Vodafone, a prescindere dall’essere o no un cliente.

Come scritto sopra, il sistema è disponibile anche per l’estero senza alcun costo aggiuntivo e per 90 Paesi di tutto il mondo.

Il principale vantaggio del sistema di tracker di Smart Tech Vodafone è la possibilità di sfruttare, al meglio, la rete globale Vodafone, così da rintracciare persone, oggetti e animali anche a grande distanza.

È una perfetta soluzione per migliorare la vostra sicurezza quotidiana e quella della vostra abitazione, perché avrete sotto controllo ogni cosa e in qualsiasi momento.

Inoltre, la possibilità di personalizzare l’app vi permetterà di configurarla a seconda delle vostre esigenze e preferenze, sia in caso di sistema Android sia iOS.

L’opzione che vi consente di selezionare i contatti a cui vanno inviate le notifiche, vi darà la possibilità di scegliere le persone più fidate, le quali potranno intervenire in caso voi foste impossibilitati.

Per chi ama le gite solitarie, magari in luoghi impervi e isolati, esiste anche l’opzione "sono qui", la localizzazione GPS e funzione sonora che vi permetterà di poter essere rintracciati in tempo reale e poter mettere in movimento gli eventuali soccorsi in caso di incidente.

Infine, non dovete sottovalutare il design dei dispositivi Smart Tech Vodafone, dalle dimensioni contenute, molto leggeri e impermeabili.

Sono dotati di una batteria a lunga durata e per ciascuno di essi potete scegliere il piano d’abbonamento più conveniente alle vostre esigenze.

Ricordate, però, che le Smart SIM non sono come quelle per i dispositivi mobili, perché sono state progettate appositamente per consentire la connessione dei dispositivi smart alla rete Vodafone, per cui non potrete utilizzarle per normali smartphone e tablet.