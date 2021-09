Calcio, Vado. Alle 15:00 il primo turno di Coppa in casa del Bra. Solari rimescola le carte tra giovani e volti nuovi

E' già tempo di tornare in campo per il Vado dopo la grande rimonta portata termine domenica scorsa contro il Derthona.

Matteo Solari, tra infortuni e parte della squadra che deve ancora mettere minuti nelle gambe, avrà modo, come del resto il Bra, di testare anche chi non ha avuto modo di scendere in campo durante le gare ufficiali.

In particolar modo le attenzioni saranno puntate sul portiere Colantonio, prelevato dal Seregno, così come il terzino destro Zanchetta, ex Triestina. Spazio anche a Carrer, con Lo Bosco a riposo insieme a De Bode e Pantano, oltre a un Costantini ancora in fase di recupero.

Bocche cucite anche sul modulo da adottare in campo, con l'opzione del ritorno al più equilibrato 4-3-3 o la conferma del 4-2-3-1 visto contro i Leoni.

Il fischio d'inizio al "Bravi" risuonerà alle ore 15:00. Previsto ampio turnover anche nelle fila piemontesi.

Arbitra Nuzzo di Seregno.

Webcronaca e livescore su Svsport.it.