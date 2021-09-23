Calcio, Promozione, Multa per epiteti razzisti al Serra Riccò, cinque giocatori fermati per un turno

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 19/ 9/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 250,00 SERRA RICCO 1971
Per responsabilità oggettiva in ragione delle ripetute espressioni razziste proferite da un solo spettatore riconducibile alla società ospitante in quanto recante abbigliamento chiaramente riferibile alla predetta società.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 21/10/2021
CARLANDO ARMANDO (SERRA RICCO 1971)
Al termine della gara rivolgeva al d.d.g. espressioni gravemente irriguardose nonché acconsentiva l'accesso all'area antistante gli spogliatoi a soggetti non presenti in distinta e riconducibili alla società ospitante senza neppure rendersi disponibile alla loro identificazione.
ALLENATORI
SQUALIFICA PER DUE GARE
GERUNDO MARIO (BRAGNO)
AMMONIZIONE (I INFR)
GHIGLIAZZA FABIO (BAIA ALASSIO CALCIO)
FIORETTI LUCA (BORZOLI)
BUCCELLATO STEFANO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
FOPPIANO MAURO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
BUCCELLATO STEFANO (REAL FIESCHI)
REPETTI MASSIMO (SERRA RICCO 1971)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
NATALE ILARIO (FORZA E CORAGGIO)
Al 19' del s.t., a gioco in svolgimento ma senza la volontà di giocareil pallone, colpiva con un calcio le caviglie di un giocatore della squadra avversaria.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DOMENICHELLI SIMONE (FOLLO SAN MARTINO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GONANO FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)
ALLEN DANIEL (TARROS SARZANESE SRL)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
LOBASCIO GIULIANO (SERRA RICCO 1971)
Al termine della gara, protestava ripetutamente nei confronti del d.d.g. e nonostante gli inviti della terna, rivolgeva al predetto un'espressione irriguardosa.
AMMONIZIONE (II INFR)
DELFINO ENRICO (BAIA ALASSIO CALCIO)
GALLO FABIO (BRAGNO)
BARCELLONA RICCARDO (CELLE RIVIERA CALCIO)
GIORDANO RAFFAELE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
TERRIBILE CHRISTIAN (MARASSI 1965)
DENTICI MASSIMILIANO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (I INFR)
TAMBORINO MATTEO (BAIA ALASSIO CALCIO)
BALESTRINO SIMONE (BORZOLI)
LERINI ANDREA (BORZOLI)
AMATO LUCA (BRAGNO)
MONNI EMMANUELE (BRAGNO)
NEGRO LORENZO (BRAGNO)
CECCHINI MATTIA (CAMPOROSSO)
FARSONI MATTIA (CAMPOROSSO)
PIANA SIMONE (CAMPOROSSO)
FANELLI ALBERTO (CELLE RIVIERA CALCIO)
MANOLIO STEFANO (CELLE RIVIERA CALCIO)
BONIFAZIO MATTEO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
BUONOCORE ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
FANTONI VITTORIO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
MAXENA FRANCESCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
CECCARELLI DAVIDE (COLLI ORTONOVO)
MUSETTI NICOLA (COLLI ORTONOVO)
ROUICHED OMAR (COLLI ORTONOVO)
GIGANTE FRANCESCO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
SARTI SIMONE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
CAMPAGNI NICOLO (FOLLO SAN MARTINO)
CIDALE LEONARDO (FOLLO SAN MARTINO)
FREGOSI DAVIDE (FOLLO SAN MARTINO)
ALLOCCA GIACOMO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
BOSCHINI ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
RATTINI GIANLUCA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
D IMPORZANO ANDREA (FORZA E CORAGGIO)
MAMELI MATTEO (FORZA E CORAGGIO)
ROLLA GABRIELE (FORZA E CORAGGIO)
SHQYPI LORENC (FORZA E CORAGGIO)
TONELLI GIACOMO (FORZA E CORAGGIO)
CASASSA VIGNA LORENZO (GOLFO DIANESE 1923)
BACIGALUPO FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
CANEPA MIRKO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
COSTA FRANCESCO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
GUEYE CERINE FALLO (GOLIARDICAPOLIS 1993)
MURTAS ANDREA (GOLIARDICAPOLIS 1993)
SACCOMANNI RICCARDO (GOLIARDICAPOLIS 1993)
BONATI GIOVANNI (LEVANTO CALCIO)
CALLO EDOARDO (LEVANTO CALCIO)
ROMANO THOMAS (LEVANTO CALCIO)
TRUDU MANUEL (LITTLE CLUB JAMES)
CASASSA EDOARDO (MAGRA AZZURRI)
SOLAR PATRIZIO (MARASSI 1965)
GATTULLI GIANLUCA (PRAESE 1945)
RASO ANDREA (PRAESE 1945)
CALORI FEDERICO (REAL FIESCHI)
CANESSA GIACOMO (REAL FIESCHI)
COGOZZO ALESSANDRO (REAL FIESCHI)
GALLIO FEDERICO (REAL FIESCHI)
MANGINI LORENZO (REAL FIESCHI)
PICASSO SANDRO R. (REAL FIESCHI)
MORTOLA DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)
DE MATTEI ALESSIO (SERRA RICCO 1971)
VIGNOLO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)
ARTIANO CHRISTIAN (SOCCER BORGHETTO)
MOLLO GIANFELICE (SOCCER BORGHETTO)
CHIAPPINI FABIO (TARROS SARZANESE SRL)
LARCOMBE JOELE (TARROS SARZANESE SRL)
TRABUCCHI FRANCESCO (TARROS SARZANESE SRL)
BRICCHI FILIPPO (VALLESCRIVIA 2018)
MEREU ALESSIO (VALLESCRIVIA 2018)
PASQUI SIMONE (VALLESCRIVIA 2018)
VACCARO RAOUL (VALLESCRIVIA 2018)
WATARA CHERIF (VALLESCRIVIA 2018)
ZANOVELLO ANDREA (VALLESCRIVIA 2018)
DE SIMONE ANDREA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)
MALERBA DIEGO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)
MANIS DAVIDE RAIMONDO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)
ARIAS ARANA AGUSTIN (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
INCERTI EDOARDO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)