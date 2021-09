Per evitare il primo incontro alle 10:30 di domenica mattina, il Città di Cogoleto e il Savona hanno trovato l'accordo per fissare il reciproco esordio in campionato sabato sera.

Riflettori accesi quindi allo stadio Maggio per vedere la prima della squadra di mister David Balleri contro il team guidato da Francesco Travi.

Il fischio d'inizio è fissato alle 20:30.