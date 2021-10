Calcio, Serie D. E' già tempo di tornare in campo. Il Vado cerca la prima vittoria contro la Caronnese

Tanti buoni riscontri sono arrivati dal Vado nelle prime tre uscite in campionato, ponendo anche come tara il buon livello degli avversari incontrati (Derthona, Sanremese e Casale).

Guardando però ai numeri crudi, i rossoblu hanno bisogno di iniziare a incamerare fieno in cascina, rimpolpando la propria classifica.

Riemergere dai bassifondi della graduatoria rappresenterebbe un boost non indifferente per mister Solari e l'intera truppa rossoblu, conscia dell'importanza dell'appuntamento di oggi pomeriggio alle 15:00 contro la Caronnese.

Un avversario scorbutico e di categoria, ma a pari punti in graduatoria rispetto a De Bode e compagni, motivo per cui puntare all'intera posta in palio non appare come un traguardo irraggiungibile.

Assai probabile un rilevante utilizzo del turnover da parte di mister Solari, tenendo conto delle buone risposte dell'intero organico e dell'alto numero di impegni ravvicinati che impegnerà i rossoblu nelle prossime settimane (Coppa Italia compresa).

A dirigere l'incontro sarà Iannello di Messina, coadiuvato da Rinaldi e Palermo della sezione di Pisa.

Webcronaca e livescore su Svsport.it

Il programma odierno: