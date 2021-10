Outdoor. L'amministrazione di Pietra Ligure ha consegnato l'attestato di benemerenza a Matteo Carrubba

Mattinata dedicata allo sport e all'outdoor per l'amministrazione comunale di Pietra Ligure.

Matteo "Bubba" Carrubba", ha infatti ricevuto l'attestato di benemerenza per meriti sportivi dalle mani del sindaco Luigi De Vincenzi e dell'assessore allo sport, Daniele Rembado.

“Con vero e grande piacere – ha postato il primo cittadino - questa mattina, insieme all’Assessore allo Sport Daniele Rembado, ho conferito a Matteo Carrubba, “Bubba” per gli amici, l’attestato di benemerenza del Comune di Pietra Ligure per “meriti sportivi” ma anche per aver contribuito, con la propria attività, a portare sui più importanti palcoscenici internazionali dell’MTB gli adrenalinici trails del nostro comprensorio. Matteo, finalese ma titolare del negozio di biciclette “Hot Bikes” a Pietra Ligure, in sella alla sua mountain bike e con i colori del team “TribeHotBikes”, lo scorso 19 settembre ha vinto la prova EWS100 per amatori del “Bluegrass Enduro World Series” che si è disputata sui tracciati della Finale Outdoor Region, di cui Pietra è orgogliosamente parte integrante. Insieme a “Bubba”, complimenti vivissimi a Fabio Grillanda per l’ottimo piazzamento nella gara EWS PRO. A “Bubba” e a Fabio i complimenti miei personali e di tutta l’Amministrazione comunale per questi grandi risultati!”.