Calciomercato, Ceriale. Ora è ufficiale, fatta per Eretta e Monaco

Il comunicato:

La partita persa con il Soccer Borghetto ha scosso gli animi di tutti ed ha fatto subito attivare il DS Sansalone sul mercato in cerca di un paio di figure chiave in grado di poter apportare la giusta stabilità a questa rosa davvero tanto acerba.

Nelle scorse ore sono arrivate le firme di Gabriele Eretta e Giovanni Monaco figure di tutto rilievo nel panorama dilettantistico locale, ma soprattutto calciatori di grande personalità ed esperienza in grado di dare la giusta guida in campo ai ragazzi più acerbi e, al tempo stesso, sicurezza e malizia.

Gabriele Eretta– difensore classe 1988- reduce dall’esperienza con il Nuovo Savona ha militato in moltissime squadre del nostro comprensorio tra le quali Alassio FC, Arenzano, Cairese, Vado. Più volte è capitato di incontrarlo in veste di avversario ed ha sempre dimostrato grande solidità ed esperienza: può essere sicuramente un valido pilastro in fase difensiva permettendo a Biolzi di sperimentare diverse opzioni di modulo.

“In primis ci tengo a fare un ringraziamento ed un saluto ai tifosi del Savona: in questi due anni sono sempre stati vicino alla squadra, l’hanno incitata finio all’ultimo minuto sia nelle vittorie che nelle sconfitte. Ogni volta che abbiamo avuto modo di confrontarci hanno dimostrato grande attaccamento alla maglia. Ora che questa avventura é ufficialmente conclusa voglio augurare loro le migliori vittorie.

Questi ultimi due anni sono stati impegnativi, ho dato tutto dal punto di vista fisico e morale. Sono arrivato alla fine stanco e con tanti dubbi sul proseguimento della mia carriera. Il DS Sansalone ha toccato le giuste corde e mi ha convinto ad unirmi a questa società di cui si é sempre parlato bene. Ho dovuto solo trovare gli stimoli giusti per rimettermi in gioco a 33 anni così distante da casa, ma ho trovato un gruppo giovane ed uno staff preparato. Ci sono assolutamente le componenti per riprendersi e fare un buon campionato.

Il Ceriale ha avuto una bella crescita negli ultimi anni: il nuovo campo sintetico, tanti ragazzi giovani preparati e di qualità che non è una cosa scontata. Sono pronto e motivato a ripagare la fiducia che mi è stata dimostrata fin dal primo momento”.

Giovanni Monaco – centrocampista classe 1984 – è il classico calciatore vecchia scuola con una carriera invidiabile alle spalle e che ancora può dire la sua in un campionato di Promozione. Nel suo curriculum si leggono le stagioni a Bragno, Campomorone, Arenzano ma i ricordi più indelebili rimangono le promozioni con il Borgorosso ed il Cogoleto che hanno lasciato nel cuore grandi emozioni e nella vita legami di amicizia fortissimi.

“Per questa nuova avventura sono molto carico. Devo essere sincero, dopo la batosta morale subita a Savona avevo dei dubbi sul percorso da intraprendere, ma la chiamata del Ceriale ha riacceso la scintilla perché essere richiesto quando vieni da così distante è sicuramente motivo di orgoglio! Spero di dare il mio contributo e di togliermi delle soddisfazioni insieme ai nuovi compagni”.

Il Ceriale Progetto Calcio è lieta di accogliere Gabriele e Giovanni e augura loro il meglio in questa nuova avventura.