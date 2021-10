Sei punti in due partite e vetta solitaria in graduatoria: non poteva esserci esordio avvio migliore per David Balleri e il suo Savona.

Il tecnico livornese non vuole però rallentare il percorso di crescita della squadra, anzi, il potenziale ancora inespresso dagli Striscioni è ancora rilevante, motivo per cui sarà necessario alzare ulteriormente i giri del motore biancoblu.