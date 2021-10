Calcio. I tifosi dell'Albenga non dimenticano Andrea Rocca: "Hai onorato con impegno e lealtà i nostri colori"

In un calcio dilettantistico spesso vittima di episodi negativi e controversi, ieri pomeriggio all' "Annibale Riva" gli Ultras bianconeri hanno voluto omaggiare un proprio ex beniamino, ieri pomeriggio in campo con i colori del Finale.

Stiamo parlando di Andrea Rocca, richiamato sotto la Gradinata Sud tra il primo a secondo tempo per la consegna della targa a lui dedicata:

"Sono gesti che fanno piacere per la loro spontaneità - ha dichiarato la punta - e ringrazio tutta la tifoseria dell'Albenga per questo bellissimo gesto. Conservo momenti fantastici dell'esperienza in bianconero, sia dentro che fuori dal campo, e aver lasciato un ricordo positivo è per il sottoscritto assolutamente gratificante".