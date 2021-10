Giudice Sportivo, Promozione: sono quattro i giocatori fermati per almeno un turno nei gironi A e B

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 13/10/2021





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

GHIONE MASSIMILIANO (CELLE RIVIERA CALCIO)

SANTEUSANIO GIORGIO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

TONELLI MARCO (VALDIVARA 5 TERRE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

STANO JACOPO (TARROS SARZANESE SRL)

CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (III INFR)

DURAND GIOVANNI (GOLIARDICAPOLIS 1993)

AMMONIZIONE (II INFR)

CECCHINI MATTIA (CAMPOROSSO)

BRUZZONE FRANCESCO (CELLE RIVIERA CALCIO)

FANELLI ALBERTO (CELLE RIVIERA CALCIO)

MANFREDI GABRIELE (VALDIVARA 5 TERRE)

MICHELOTTI ANDREA (VALDIVARA 5 TERRE)

PUCCI DANIELE (VALDIVARA 5 TERRE)

AMMONIZIONE (I INFR)

CRUDO VINCENZO (CAMPOROSSO)

IEZZI LEO (CAMPOROSSO)

SIBERIE RICHMAR SIMON SABINO (CAMPOROSSO)

ARENA DANIELE (CELLE RIVIERA CALCIO)

GHIONE MASSIMILIANO (CELLE RIVIERA CALCIO)

LINALE DAVIDE (REAL FIESCHI)

MUSICO MICHELE (REAL FIESCHI)

SPALLETTA MARIO (REAL FIESCHI)

BARATTINI MATTEO (TARROS SARZANESE SRL)

GRASSI ANGELO (VALDIVARA 5 TERRE)

PETROCCHI LEONARDO (VALDIVARA 5 TERRE)

TONELLI RICCARDO (VALDIVARA 5 TERRE)

GARE DEL 17/10/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SOCIETA'

AMMENDA Euro 125,00

VIA DELL ACCIAIO F.C.

Per il comportamento di alcuni propri sostenitori che, per tutta la durata del 2 tempo insultavano la terna arbitrale urlando, frasi irriguardose ed ingiuriose; al termine della gara, mentre la terna usciva dal terreno di gioco, gli stessi sostenitori si avvicinavano alla recinzione che delimita il terreno di gioco e rivolgevano al ddg un'ulteriore espressione ingiuriosa.

Inoltre, mentre il ddg si recava nel proprio spogliatoio, nel corridoio, una persona che egli riusciva ad individuare come tesserato della società su indicazione del Dirigente Addetto all'arbitro, poiché non presente in distinta, lo seguiva fino all'ingresso del suo spogliatoio continuando a protestare nei suoi confronti (sanzione ridotta per l'intervento fattivo del Dirigente Addetto all'arbitro nell'occasione).

Euro 75,00 LEGINO 1910

Per il comportamento di un gruppo di propri sostenitori che, Al 17' del II tempo, durante l'effettuazione di una sostituzione, si posizionavano davanti al cancello che delimita l'ingresso degli spogliatoi senza entrare e uno di loro proferiva espressioni irriguardose ed ingiuriose nei confronti del ddg.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/11/2021

D'IMPORZANO DAVIDE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

Appena terminata la gara, nell'ambito di un acceso diverbio, è intervenuto dando spintoni a dirigenti della squadra avversaria.

MEZZANI ALESSIO (MAGRA AZZURRI)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/10/2021

PEVIANI DOMENICO (GOLFO DIANESE 1923)

AMMONIZIONE (I INFR)

CURRI SALVATORE (GOLFO DIANESE 1923)

ALLENATORI SQUALIFICA PER DUE GARE

GHIONE MASSIMILIANO (CELLE RIVIERA CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA

PAOLINI STEFANO (MAGRA AZZURRI)

AMMONIZIONE (II INFR)

BOSCHI ERNESTO (MARASSI 1965)

AMMONIZIONE (I INFR)

LUCI CARMELO (CAMPOROSSO)

MUZIO FABIO (REAL FIESCHI)

FANAN MIRCO (TARROS SARZANESE SRL)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MEHMETAJ DENIS (GOLFO DIANESE 1923)

BOCCARDO NICOLO (SERRA RICCO 1971)

DELLA CROCE ROBERT (TARROS SARZANESE SRL)

CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GUALANDRI SIMONE (LITTLE CLUB JAMES)

BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (III INFR)

BRUZZONE FRANCESCO (CELLE RIVIERA CALCIO)

LAGHEZZA RICCARDO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MAMELI MATTEO (FORZA E CORAGGIO)

PRESTANIZZI SIMONE (MARASSI 1965)

VALCAVI EMANUELE (PRAESE 1945)

COGOZZO ALESSANDRO (REAL FIESCHI)

MANGINI LORENZO (REAL FIESCHI)

MONTICONE ANDREA (SERRA RICCO 1971)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (VELOCE 1910)

MBOGE ABDOU AZIZ (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

MORABITO LUCA (BAIA ALASSIO CALCIO)

RIMASSA ANDREA (BAIA ALASSIO CALCIO)

BALESTRINO SIMONE (BORZOLI)

VENTURA DANIELE (BORZOLI)

CORDI ANTONIO (CAMPOROSSO)

SIBERIE RICHMAR SIMON SABINO (CAMPOROSSO)

LORENZINI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

ROUICHED OMAR (COLLI ORTONOVO)

SALKU ANDREA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

CALZIA MATTEO (GOLFO DIANESE 1923)

RISSO PAOLO (GOLFO DIANESE 1923)

DI PIETRO ANTONIO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

MAZZOLINI EMANUELE (GOLIARDICAPOLIS 1993)

ROMEO MICHELE (LEGINO 1910)

SAPORITO DANIEL (LEGINO 1910)

GONANO FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)

SALAMINA SAMUELE (MAGRA AZZURRI)

PEREGO STEFANO (PRAESE 1945)

GALLIO FEDERICO (REAL FIESCHI)

MUSICO MICHELE (REAL FIESCHI)

SPALLETTA MARIO (REAL FIESCHI)

ANGELICO FABIO (SOCCER BORGHETTO)

ARTIANO CHRISTIAN (SOCCER BORGHETTO)

DELMONTE MATTIA (SOCCER BORGHETTO)

DI LORENZO MATTEO (SOCCER BORGHETTO)

EBAINETTI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (I INFR)

LORENZINI EDOARDO (COLLI ORTONOVO)

NINOTTI LUCA (COLLI ORTONOVO)

CAMPIGLI MATTEO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

FANCHINI DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CUCCOLO DANIELE (FORZA E CORAGGIO)

BURDISSO SIMONE (GOLFO DIANESE 1923)

SARNO SAMUEL (GOLIARDICAPOLIS 1993)

DEL NERO SIMONE (LEGINO 1910)

GIUSTO GIACOMO (LEGINO 1910)

GUERRIERI GIORGIO (LEGINO 1910)

DE ROSA MARCO (LITTLE CLUB JAMES)

CAPETTA ANTONIO (MAGRA AZZURRI)

DI MOLFETTA ANDREA (PRAESE 1945)

FORTE ANDREA (PRAESE 1945)

SALANO OSCAR (SAMMARGHERITESE 1903)

ROBOTTI GABRIELE (SERRA RICCO 1971)

CARPARELLI MARCO (SOCCER BORGHETTO)

SERRA GIACOMO (SOCCER BORGHETTO)

FAGANDINI TOMMASO (TARROS SARZANESE SRL)

MARRANI EMANUELE (TARROS SARZANESE SRL)

BELATTI FABIO (VALDIVARA 5 TERRE)

NJIE ALHAGIE (VALLESCRIVIA 2018)

COSENTINO PAOLO (VELOCE 1910)

GRASSO LUCA (VELOCE 1910)

ALBERTONI LUCA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

GUALTIERI LEONARDO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)