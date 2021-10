E' stata una Lavagnese, complice il buon approccio del Vado, che ha probabilmente sofferto qualche scoria post derby durante l'avvio del match del turno infrasettimanale di domenica scorsa.

Il gol di Righetti ha scosso i bianconeri, puniti però dal tocco sotto misura di Aperi a metà ripresa.

Un pareggio nell'arco dei 90 minuti probabilmente giusto per quanto visto in campo, seppur mister Fasano guardi già alla partita contro la Sanremese, in posticipo lunedì sera: