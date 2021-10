Calcio, Prima Categoria. Scatta la seconda giornata, Carcarese - Borghetto posticipata a metà pomeriggio

Non sono mancati spunti di rilievo nel corso della prima giornata del girone A di Prima Categoria, motivo per cui, tra gli addetti ai lavori, c'è grande curiosità per capire cosa racconteranno i prossimi 90 minuti di gioco.

Casualmente solo in un incontro ci saranno l'una di fronte all'altra due squadre a tre punti, motivo per cui non è escluso che già oggi pomeriggio possa aprirsi un discreto gap tra la vetta e la coda della classifica.

Parliamo di Pontelungo - Altarese entrambe reduci da un poker, rispettivamente al Mallare e all'Oneglia.

Chi ha dato anche ottimi segnali domenica scorsa è stata l'Aurora, vincitrice 5-1 sul campo dell'Andora: oggi pomeriggio i gialloneri esordiranno in casa contro una San Filippo Neri che ha ben impressionato contro la Carcarese.

I biancorossi di Chiarlone dovranno invece attendere le 17:15 per scendere in campo, al Brin di Cairo Montenotte, contro i granata del Borghetto.

Tornando all'Andora, la squadra di Delfino è obbligata, sul campo dell'Oneglia, a una reazione immediata per confermare le ambizioni di alta classifica palesate nel corso dell'estate.

Due i derby di giornata: il primo in valbormida con Millesimo - Mallare, e in provincia di Imperia, dove si disputerà Atletico Argentina - Carlins Boys.

Livescore dalle 15:00 su Svsport.it.