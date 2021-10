Prima uscita in campionato in salsa agrodolce per il Cisano.

Da una parte si percepiva chiara la gioia per il ritorno in campo del club biancoblu, mentre al novantesimo permaneva un pizzico di rammarico per lo svolgimento del match con la Spotornese.

La squadra della coppia Pellegrino - Sportelli sembrava a un certo punto con la partita in mano, ma nel finale sono arrivati i due gol realizzati da Chessa e Vanara.