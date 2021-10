Calcio. La sconfitta con il Borgosesia non abbatte Luca Monteforte: "La squadra ha messo in campo una delle sue migliori prestazioni"

Sconfitta casalinga per il Ligorna questo weekend contro il Borgosesia in Serie D. Prestazione ricca di occasione da goal, tra le quali spicca la traversa di Donaggio. La porta dei piemontesi tuttavia sembra stregata, con gli avversari che capitalizzano al massimo ciò che creano. Rete di Farinelli su calcio di rigore nel primo tempo e di Omoregbe in contropiede nella ripresa.





Queste le parole con cui Mister Monteforte ha commentato la sfida: «Ottima prestazione in cui purtroppo nel primo tempo abbiamo tirato in porta sei sette volte, tre quattro nel secondo, senza però riuscire a segnare. Tante situazioni da goal, abbiamo concesso poco. Alla prima occasione in cui gli avversari sono arrivati in area di rigore c’è stata l’occasione del penalty concesso dall’arbitro, mentre nel secondo tempo il contropiede che ha permesso loro di raddoppiare. Ci dispiace tantissimo per il risultato ma la prestazione non è stata assolutamente da buttare. Sta succedendo purtroppo che facciamo di più dell’avversario ma l’avversario è più concreto. Un periodo che ci dice male dal punto di vista del risultato. Credo comunque che domenica sia stata una delle prestazioni migliori. Abbiamo concesso poco, pur commettendo comunque qualche errore. È un momento così, più dal punto di vista del risultato che della prestazione».





SERIE D

LIGORNA vs BORGOSESIA 0-2 (0-1)

LIGORNA: Atzori, Calcagno (56' Cirrincione), Placido, Scannapieco, Botta (73' Silvestri), Raja, Gomes, Brusacà; Donaggio (66' Bacigalupo), Garbarino A., Salvini (56' Brunozzi). A disposizione: Prisco, Bacigalupo, Cirrincione, Brunozzi, Tedesco, Alberto, Garbarino L., Casanova, Silvestri. Allenatore: Monteforte.

BORGOSESIA: Gilli, Frana, Picozzi, Puka, Martibianco, Carrara, Guatieri (80' Bertani), Areco (90' Bernardo); Omoregbe, Farinelli, Rancati (90' Colombo). A disposizione: Xausa, Gifford, Iannacone, Monteleone, Manfre, Oberto. Allenatore: Lunardon.

RETI: 25' Farinelli (rig.), 46' Omoregbe.

ARBITRO: Monesi di Crotone.