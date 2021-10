Con rotelle o lame Matteo Giana è sempre ai vertici delle Classifiche Nazionali

Matteo Giana, un talentuoso e promettente atleta di 13 anni, della Sezione Pattinaggio della Polisportiva San Nazario Varazze, da qualche anno ai vertici delle classifiche nazionali di categoria del pattinaggio corsa, si cimenta anche nelle competizioni di Short Track su Ghiaccio, con l’Associazione Velocisti Ghiaccio Torino, ottenendo simili risultati anche con le lame, a conferma che "la classe non è acqua".

«Matteo Giana – ci ha detto Lina Lai, responsabile dell’ormai storica e pluridecorata associazione varazzina -, è un pattinatore polivalente, che riesce a passare agevolmente dalle rotelle alle lame e portare in alto i colori rosso-blu della Velocisti Ghiaccio Torino, ma sotto il body brillano il rosso-blu della San Nazario Varazze. Una realtà sportiva di successo, che dal 1981 trasmette ai piccoli unità e spirito sportivo e, nel tempo, ha collezionato successi a livello Nazionale e Internazionale.»

Bravo Matteo che è tornato dai Campionati Italiani Junior di Short Track di Bergamo, di inizio ottobre 2021, con un argento nella 500 metri e un bronzo nella 777 metri. Al terzo posto nella classifica generale.

Dalla PF dell’ Associazione Velocisti Ghiaccio Torino :

«A Bergamo si sono svolti invece i Campionati Italiani Junior.

Per la categoria Junior D femminile, - Viola Comba prende la medaglia di bronzo nei 777 m e nei 1000 m chiudendo in classifica generale al 3 posto, - Caterina Minori si aggiudica la medaglia d'argento nei 500 m. Due le medaglie anche al maschile per Matteo Giana, argento nei 500 m e bronzo nei 777 m, - Alessandro Picco chiude in 10° posizione.

Per gli Junior C., Giorgia Galdi chiude settima, Francesco Picco settimo e Massimiliano Picchiarelli ottavo. … Siamo orgogliosi degli ottimi risultati ottenuti da tutti gli atleti, che nonostante la condizione critica causata dal Covid non hanno mai smesso di inseguire i propri obiettivi allenandosi duramente.»