Calcio. La promessa di Andrea Cambiaso: "Voglio tornare a Savona e ad Albissola per raccontare ai ragazzi la mia storia. Quando ricevi un no il percorso è solo più lungo"

Sta circolando quasi con viralità l'articolo autobiografico scritto da Andrea Cambiaso, esterno del Genoa, su cronachedispogliatoio.it.

L'ex giocatore di Albissola e Savona ha ripercorso la propria carriera, raccontando tanti aneddoti vissuti proprio in quarta serie, tra il Faraggiana e il Bacigalupo.

Dalle bordate di tramontana dell'impianto di Legino, fino ad arrivare al primo allenamento con i ceramisti, arrivando alla prima sessione di mister Fossati direttamente dagli stabilimenti balneari, il numero 20 rossoblu ha ripercorso la parabola verticale che gli ha permesso, nonostante il brutto infortunio di Alessandria, di sbarcare nel massimo campionato.

Nell'articolo, che potete leggere CLICCANDO QUI, la promessa di tornare negli impianti savonesi che lo hanno accolto, per parlare con quei ragazzi partite con i suoi medesimi sogni:

"Vorrei tornare al campo dell’Albissola, o a quello del Savona, e raccontare la mia storia. Voglio farlo qui per tutti quelli che da giovani ricevono un «No», oppure una bocciatura. Credetemi, il percorso sarà solo più lungo, ma non per questo meno bello. I rifiuti devono diventare trampolini, devono incastrarsi tante cose e non basta solo la passione, ma se c’è quella, partite già da una buona base".