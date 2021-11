Allerta Meteo. Emanato il livello giallo su Savonese, Genovesato e Levante

E' in arrivo una perturbazione particolarmente intensa sulla Liguria e già dalle prossime ore sono attese le prime gocce di pioggia.

La fase più acuta dovrebbe palesarsi tra la tarda serata di domenica e la mattinata di lunedì, ma già da oggi pomeriggio alle 18, fino alle 15 di domenica, è stato emanata la prima allerta meteo, di livello giallo. su Savonese, Genovesato e Levante.

Con l'allerta gialla non sono previste conseguenze sulle attività sportive, ma bisognerà attendere la mattinata di domani per l'aggiornamento del bollettino Arpal per avere un quadro globale più compiuto.