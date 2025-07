Pallavolo Liguria: ufficializzati i gironi di Serie C e D per la stagione 2025-2026

La griglia è pronta: le squadre ligurie che parteciperanno ai prossimi campionati di Serie C e Serie D, nei comparti maschili e femminili sono state svelate.

Oggi il Comitato Regionale della FIPAV Liguria ha reso noti gli organici e la composizione dei gironi dei tornei regionali. L’avvio delle competizioni è previsto per il weekend del 18-19 ottobre 2025 per il settore femminile, e per il 25-26 ottobre 2025 per quello maschile.



Serie C maschile – Girone unico (12 squadre)

Sant’Antonio

Colombo PSA Italy

Admo Volley

Ligurmar Movimento Ragazzi

Grafiche Amadeo Sanremo

Abc Volley La Spezia

Pallavolo Liguria VBC Savona - Cus Genova

Volley Team Finale Ligure

Sabazia Ecosavona

ADC Villaggio Volley

Pallavolo Futura Avis Bertoni

Colombo Infissi Molinari



Serie D maschile – 2 gironi da 8 squadre

Girone A:

Imperia Volley

Volley Team Finale Ligure

Panificio Fragranze – Pallavolo Carcare

Albisola Pallavolo

Colombo Farmacia Ghersi

Sant’Antonio

Albaro Volley Genova

U.S. Acli Santa Sabina



Girone B:

Movimento Ragazzi Santa Sabina

CUS Genova

Volley Uscio

PSM Rapallo

Admo Volley

Volley Sestri Levante

Nuova Pallavolo San Giovanni

ABC Volley La Spezia



Serie C femminile – Girone unico (14 squadre)

Celle Varazze Volley

Cogovalle

Ligurmar Santa Sabina

AGV Campomorone

Albaro Volley

Tigullio Sport Team

Wonder Volley VGP

Volare Volley

Admo Volley

Hotel Villa Levi

Pallavolo Futura

Rainbow Volley La Spezia

Quiliano Volley

Volley Colombiera Ameglia Project



Serie D femminile – 2 gironi da 12 squadre

Girone A:

Nuova Lega Pallavolo Sanremo

Corradini Home

Imperia Volley

Golfo di Diana Volley

Volley Team Finale Ligure

Sabazia Ecosavona

Acqua Calizzano Carcare

Albisola Pallavolo

Celle Varazze Volley

Cogovalle (Cogoleto)

Volare Volley

Sant’Antonio



Girone B:

Cogovalle Tsunami

Virtus Sestri

Volleyscrivia

Paladonbosco Pallavolo Ge

Serteco Volley School

Wonder Normac AVB

CUS Genova

Pink Volley Genova

G.S. Audax Quinto

Scuola di Pallavolo Carasco

Pallavolo Spezia

Volley Santo Stefano di Magra