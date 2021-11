La fase offensiva dell'Albenga è stata sotto la lente d'ingrandimento già nel corso dell'estate.

Il parco offensivo bianconero ha spesso faticato a tradurre in gol la mole da gioco prodotta e ieri a Varazze si sono aggiunti gli infortuni di Saiu e Di Bella; motivo per cui Davide Sancinito, capitano bianconero, non ha accolto comunque di cattivo grado il punto ottenuto all' "Olmo - Ferro":