Il Coni Point Savona è pronto per gli Stati Generali dello Sport

Proseguono, al Coni Point Savona, i lavori in vista degli Stati Generali dello Sport in programma a gennaio nella Sala Mostre “Caduti di Nassirya” di Savona. Sarà una giornata di approfondimenti e dibattiti per cercare di far luce sul destino del movimento sportivo savonese. La macchina organizzativa si è già messo in moto. In questi giorni sono state inviate a tutte le associazioni sportive territoriali, ai presidenti e delegati provinciali delle Federazioni Sportive, Associate, agli Enti di Promozione Sportiva e alle Benemerite del Coni, due questionari stilati della commissione preposta dal delegato Roberto Pizzorno. Afferma Pizzorno: <Questo è il primo atto dei lavori degli Stati Generali che abbiamo fortemente voluto. Il questionario inviato servirà non solo a far emergere le problematiche territoriali delle nostre società, ma sarà anche uno strumento di lavoro per poter migliorare le attività sportive della nostra Provincia>. Continua Pizzorno: < Agli Stati Generali oltre ai presidenti delle società sportive ed i presidenti provinciali delle Federazioni, degli Enti di Promozione e delle Benemerite del Coni, saranno tutti i sindaci, gli assessori e delegati allo sport della nostra provincia ed il responsabile territoriale del Miur di Savona. Anche la scuola, parte integrante per la promozione dello sport, dovrà assumersi delle responsabilità nei confronti del nostro mondo>. Conclude Pizzorno: < Apriremo un tavolo provinciale permanente dello sport con l’intento di radunare le istituzioni sportive per migliorare la situazione sportiva savonese. Abbiamo già avuto risposte affermative da parte del presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, del mondo della scuola e di vari comuni>. Moderatrice dell’evento sarà Laura Sicco, dirigente sportivo, delegato Regionale della Fipe e fiduciario Coni Savona. La conclusione e la sintesi dei lavori degli Stati generali dello sport saranno curate dal Presidente del Coni Liguria Antonio Micillo e dal Delegato del Coni Point Savona, Roberto Pizzorno.