E' stata una serata ricca di giocate di classe, accelerazioni e tante urla di mister Maisano dalla panchina per Gaetano Amedeo.

Il talento della Genova Calcio, diciottenne da poche settimane, sta mano a mano mettendo in mostra tutto il proprio potenziale, come conferma anche il gol del pareggio realizzato nel successo in rimonta dei biancorossi all' "Annibale Riva".