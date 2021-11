Giudice Sportivo, Prima Categoria: sono 19 i giocatori squalificati nei quattro gironi liguri

CAMPIONATO

PRIMA CATEGORIA GARE DEL 13/11/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 13/11/2021

CORNIGLIANESE 1919 - CA DE RISSI SG Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe da cui risulta che la gara non si è disputata P.Q.M.

Dispone: La ripetizione della gara stessa in data da destinarsi Firmato Il Giudice Sportivo Gianfranco Ricci

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/11/2021

MARON FABRIZIO (AURORA CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

SPADACINI SANDRO (BORGORATTI)

BASEGGIO JARI (MIGNANEGO)

IANNINO FRANCESCO (MURA ANGELI)

MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

RUSSO FRANCO (MULTEDO 1930)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFR)

SARPERO CARLO (MURA ANGELI)

AMMONIZIONE (II INFR)

BAZZIGALUPI ALEXSANDRO (MULTEDO 1930)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LEONARDI PIETRO (BARGAGLI SAN SIRO)

ZIGNEGO LUCA (CELLA 1956)

SIRI MATTEO (MALLARE)

SORBARA MANUEL (MASONE)

PESTARINO DANIELE (MIGNANEGO)

CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CILIBERTI FILIPPO (SAN DESIDERIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PROFUMO DAVIDE (CELLA 1956)

AMMONIZIONE (III INFR)

TORROMINO GIOVANNI (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

NONNIS NICHOLAS (AURORA CALCIO)

NAPELLO RICCARDO (BARGAGLI SAN SIRO)

MECHERINI ANDREA (CEPARANA CALCIO)

SAMID DANHA (MALLARE)

PISCITELLI FILIPPO (MASONE)

FIORUCCI ALESSIO (MURA ANGELI)

AMMONIZIONE (II INFR)

CILIA MATTEO (BARGAGLI SAN SIRO)

MOSCAMORA PIETRO (BARGAGLI SAN SIRO)

CARUSO SAMUELE (MALLARE)

GROSSO FRANCESCO (MIGNANEGO)

BECCIU DAVIDE (MULTEDO 1930)

BELLICCHI GIACOMO (MULTEDO 1930)

DRI DENIS (MURA ANGELI)

ARCIDIACONO ALESSIO (OLIMPIC 1971)

RUCCO JACOPO (OLIMPIC 1971)

SACCO ANDREA (OLIMPIC 1971)

REPETTO ALBERTO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

DENARO ANDREA (SORI)

TARICCO FEDERICO (SORI)

AMMONIZIONE (I INFR)

FERRERA MARCO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

PODDA MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

PICCARDI CLAUDIO (AURORA CALCIO)

REBELLA FAUSTO (AURORA CALCIO)

FRASSINELLI MARCO (BARGAGLI SAN SIRO)

LAZZARI TOMMASO (BORGORATTI)

BEGGIATO PIETRO (CEPARANA CALCIO)

CORRADI ANDREA (MIGNANEGO)

BUSINCU NICOLO (SAN DESIDERIO)

MATAROZZO MATTEO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

MORETTI LORENZO (SORI)

CHESSA FEDERICO (TORRIGLIA 1977)

GARE DEL 14/11/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 75,00

ONEGLIA CALCIO

A titolo di responsabilità oggettiva per aver inserito in distinta un calciatore in qualità di medico, senza averne ne' la qualifica, nè essere tesserato come dirigente, che, inoltre rivolgeva espressioni minacciose al ddg

ALLENATORI

SQUALIFICA 1 GARA

GIRGENTI DAVIDE (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

RATTALINO SIMONE (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

AMMONIZIONE (I INFR)

PALERMO DAVIDE (CAPERANESE 2015)

BERRICA PASQUALE (CARLIN S BOYS)

AGATA DIMITRI (CASARZA LIGURE)

SALTARELLI ANTONIO (VADESE CALCIO 2018)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PIPPIA ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

Calciatore, inserito in distinta in qualità di medico, senza averne né la qualifica, né essere tesserato come dirigente, rivolgeva espressioni minacciose al ddg (sanzione aggravata dal fatto di non avere diritto ad essere inserito in distinta nella qualifica indicata)

REPETTO NICKY (SANTERENZINA)

A gioco fermo, colpiva un avversario con un calcio ad una gamba, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GIGLIO ANDREA (CARLIN S BOYS)

LA PORTA ALESSIO (ONEGLIA CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CALVINI DAVIDE (ATLETICO ARGENTINA)

GOLDONI ANDREA (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

BIFANI ELIA (CASTELNOVESE)

NEGRO FABRIZIO (MILLESIMO CALCIO)

CANEPA FEDERICO (PRATO 2013)

FARACI FRANCESCO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

BAGLIO SAMUEL GAETANO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

COPPOLA GIUSEPPE (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

MURATORE ALBERTO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CUCCARO MATTEO (APPARIZIONE FC)

PROGLIO ALESSIO (AREA CALCIO ANDORA)

MARCHI LUCA (MAROLACQUASANTA)

SUETTA DANIELE (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (III INFR)

CELOTTO LUCA (ATLETICO ARGENTINA)

BACIGALUPO MATTIA (CALVARESE 1923)

CAMOGLI ANDREA (CITTA DI COGOLETO)

LEBOLE FEDERICO (FEGINO)

ALCAMO DANIELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)

PALAGI STEFANO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

PESCIO MATTEO (LETIMBRO 1945)

COMBI MATTIA (ONEGLIA CALCIO)

NEGRO PIETRO (ONEGLIA CALCIO)

CHARIQ ANES (PONTELUNGO 1949)

SFINJARI ERNAND (PONTELUNGO 1949)

DEVOTO GIACOMO (PSM RAPALLO)

DI CARLO SAVERIO (PSM RAPALLO)

HALAJ SERGIS (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

LIPPI ALEX (SAN LAZZARO LUNENSE)

PIGONI NICHOLAS (SANTERENZINA)

CONTI ENRICO (SPERANZA 1912 F.C.)

INTILI MATTIA (SPERANZA 1912 F.C.)

VENNERI CATALDO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (II INFR)

FRANCERI MATTEO (ALTARESE)

JABBI SANUSI (ALTARESE)

MENGA LIVIO (ALTARESE)

CAMPAGNANI MARCO (ATLETICO ARGENTINA)

CIARAMITARO CHRISTIAN (ATLETICO ARGENTINA)

GONZALON JERICOTH (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

VACCAREZZA ALBERTO (CALVARESE 1923)

ARDINGHI GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)

BONANNO PIETRO (CAMPESE F.B.C.)

CHIAPPORI DANIEL (CAMPESE F.B.C.)

POMO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

SPADONI EDOARDO (CAPERANESE 2015)

BONIFACINO DIEGO (CARCARESE)

ORLANDO WALTER (CARLIN S BOYS)

PALLADINO ALESSANDRO (CARLIN S BOYS)

TAZZER MARCO (CASARZA LIGURE)

JABRAOUI MOHCIN (CASTELNOVESE)

BARBIERI SERGIO (COGORNESE)

FERRI MICHAEL (MILLESIMO CALCIO)

PROTELLI ANDREA (MILLESIMO CALCIO)

ALBERTI MATTEO (ONEGLIA CALCIO)

GRISERI ALESSANDRO (ONEGLIA CALCIO)

TERRIBILE FRANCESCO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

BONADONNA ROCCO M. (PONTELUNGO 1949)

MARCHELLI LUCA (PRA F.C.)

BUI MATTEO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

MAZZARELLO GABRIELE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

PASTI DAVIDE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

SERPE LUCA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

LIPANI NICOLO (SAN CIPRIANO)

GUARINO SALVATORE (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

GRASSI GIONATA (SAN LAZZARO LUNENSE)

ALESSO DAVIDE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

COSTA ANDREA (VECCHIAUDACE CAMPOM.)

AMMONIZIONE (I INFR)

BRAHI ERGYS (ALTARESE)

MESHKURTI SEBASTIANO (ALTARESE)

MICHERO DAVIDE (AREA CALCIO ANDORA)

RASTELLO ANDREA (ATLETICO ARGENTINA)

BATTAGLIA FEDERICO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

BALBI LUCA (CAMPESE F.B.C.)

BROVIDA GABRIELE (CARCARESE)

VOLGA LORENZO (CARCARESE)

AMBESI MATTIA (CARLIN S BOYS)

ASCONIO ALESSANDRO (CARLIN S BOYS)

CASCINA SALVATORE (CARLIN S BOYS)

CIANCI ANDREA (CARLIN S BOYS)

BARBIERI DAVIDE (CASARZA LIGURE)

IADANZA LEONARDO (CITTA DI COGOLETO)

DONADEO GIOVANNI (COGORNESE)

MAINERI DANIELE (COGORNESE)

DE HOFFER FILIPPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

MORIELLI RICCARDO (MILLESIMO CALCIO)

DE MATTEIS SIMONE (ONEGLIA CALCIO)

CALANDRINO MATTEO (PONTELUNGO 1949)

FERRARI MIRKO (PONTELUNGO 1949)

FRAU FEDERICO (PRATO 2013)

IERARDI FRANCESCO (PRATO 2013)

PAZIENTI EUGENIO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

CIUFFI JACOPO (PSM RAPALLO)

MARCUTTI SIMONE (PSM RAPALLO)

MONTECUCCO PAOLO (SAN CIPRIANO)

PIZZELLA ANDREA (SAN CIPRIANO)

BOCCARDO FILIPPO (SPERANZA 1912 F.C.)

NORIS SAMUELE (VECCHIAUDACE CAMPOMOR.)

COZZA STEFANO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

MUSANTE FEDERICO (VECCHIO CASTAGNA Q.)