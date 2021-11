Calcio, Coppa Italia di Serie D. Domani la Sanremese affronta il Prato al "Comunale", partita affidata a Marin di Portogruaro

Con le partite dei Sedicesimi di finale, in programma domani mercoledì 24 novembre alle 14.30, s’infiamma la corsa alla conquista della 54^ edizione della Coppa Italia Serie D. Le partite sono di sola andata, se al termine dei 90’ persiste la parità saranno i tiri di rigore a sancire la squadra qualificata agli Ottavi. Da questo turno fino alla finale il tabellone principale è organizzato in accoppiamenti predeterminati. Il programma è movimentato da una variazione d’orario e due posticipi. Audace Cerignola-Altamura prende il via alle 15.00. Cynthialbalonga-Castelnuovo Vomano e Sambenedettese-Recanatese si giocano mercoledì 15 dicembre alle 14.30.

Coppa Italia – Sedicesimi di finale

Parte sinistra del tabellone

1) Caldiero Terme-Levico Terme (Arbitro Fabio Cevenini di Siena)

2) Delta Porto Tolle-Virtus Ciseranobergamo (Vittorio Emanuele Teghille di Collegno)

3) Pontdonnaz-Derthona (Davide Matina di Palermo)

4) Breno-Caronnese (Davide Galiffi di Alghero)

5) Ponte S. Pietro-Fanfulla (Carlo Esposito di Napoli)

6) Correggese-Athletic Carpi (Riccardo Fichera di Milano)

7) Sanremese-Prato (Dylan Marin di Portogruaro)

8) Follonica Gavorrano-Seravezza (Nicolò Rodigari di Bergamo)

Parte destra del tabellone

9) Foligno-Scandicci (Gianmarco Vailati di Crema)

10) Sambenedettese-Recanatese (15/12)

11) Cynthialbalonga-Castelnuovo Vomano (15/12)

12) Vis Artena-Torres (Marco Russo di Torre Annunziata)

13) Audace Cerignola-Altamura (Alessandro Silvestri di Roma 1)

14) Gladiator-Bitonto (Paolo Grieco di Ascoli Piceno)

15) Santa Maria Cilento-Cittanova (Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta)

16) Trapani-Fc Messina (Mattia Nigro di Prato).