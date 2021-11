Calcio, Coppa Italia di Serie D. Arriva il Prato di Marco Amelia al Comunale: "Matuziani realtà importante, sarà una trasferta impegnativa"

L'attenzione è rivolta ovviamente al campionato per la Sanremese, ma continuare il proprio percorso in Coppa Italia di Serie D, a livello di prestigio, sarebbe comunque un plus non indifferente per la società matuziana.

Alle 14:30 al Comunale prenderà il via un incontro di alto profilo a livello di blasone, dato che dalla Toscana è in arrivo il Prato, allenato da Marco Amelia, portiere campione del mondo 2006.

"Sarà una partita impegnativa la Sanremese è una realtà importante, la trasferta è impegnativa ma non è un problema.

Bisognerebbe rivedere più che il format della coppa andrebbe rivista l’etá dell’obbligo in campo.

I 18 enni hanno il 5’ anno di scuola e chi gioca in serie D spesso perde giorni e rischia di far male sia lo sport che la scuola.

Nella mia giovane e breve esperienza da allenatore tengo sempre ben presenti gli insegnamenti che ho imparato nella mia carriera da calciatore da top dirigenti come Galliani Braida e Berlusconi.