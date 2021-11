Pirates Savona. Domenica lo stress test contro le Sirene Milano

C’e molta attesa in casa pirati per questa seconda partita del campionato italiano femminile di football americano . Domenica 28 Novembre alle ore 12,30 al Pirates Field di Luceto, le Pirates affronteranno la corazzata del campionato, seria candidata al titolo, le Sirene Milano, squadra femminile dei Seamen Milano , team di prima divisione maschile. Le due compagini si sono incontrate molte volte e la squadra milanese ha sempre sconfitto le piratesse. L’ultima sconfitta risale a qualche mese addietro, nella finale di Coppa Italia 2021, dove le Sirene si imposero con un sonoro 54 a 6 che non lasciava spazio a nessuna recriminazione. Domenica le Pirates avranno l’occasione di vendicare la sconfitta subita.

Michele De Cunsolo, capo allenatore delle Pirates 1984 : “ Vogliamo continuare il nostro percorso iniziato domenica scorsa con la vittoria contro le Arciere Asti. Le astigiane si sono molto ben comportate in difesa, limitando il nostro attacco, complice anche i nostri pochi allenamenti svolti con tutta la squadra ed a ranghi completi. Non sara’ per noi una domenica facile, sappiamo di giocare contro un team molto forte e organizzato ,ma ci stiamo preparando con lo spirito giusto e con la determinazione a fare bene. Le ragazze, come da spirito pirata, daranno tutto e se necessario, getteranno il cuore oltre l’ostacolo. Ne sono certo”.

Orari e giorni allenamenti al Pirates Field Luceto:

Pirates Flag Junior U 13-15-17 m/f: Martedi 19 / 20,15 ; Sabato 10 /12.

Pirates Femminile: Martedi 20.30 -22.30 /Venerdi 20,30 – 22,30

Pirates Maschile: Martedi 20.30 – 22,30 / Giovedi 20,30 – 22,30