Calciomercato, Savona. Si punta al doppio colpo Grandoni - Carro. Contattato anche Carparelli

La partita di mercoledì sera tra Carcarese e Savona ha dato modo a diversi rumor di mercato di emergere con particolare veemenza,

I biancoblu, infatti, sono pronti a ristrutturare ulteriormente il proprio organico per blindare il salto in Prima Categoria.

Per la mediana sono emersi i nomi di due centrocampisti: Mattia Grandoni e Gaston Carro Gainza, rispettivamente alla Cairese e alla Veloce.

Un rinforzo non dovrebbe mancare a mister Balleri nemmeno nel reparto offensivo, come conferma l'interessamento per Marco Carparelli. Alcune indiscrezioni hanno portato anche a un possibile ritorno di fiamma per Balestrino, ma sono voci ancora tutte da confermare.