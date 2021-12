Calcio, Prima Categoria. Derby in vista per la Letimbro: "Queste partite hanno sempre un fascino particolare"

Ultimo allenamento in vista del derby di domenica per la Letimbro, quest’oggi la squadra di mister Oliva lavorerà sugli ultimi dettagli per l’incontro del weekend contro i cugini dello Speranza. Dopo tanto tempo lontani dai campi, sembra essere arrivato il momento della definitiva ripresa, come auspica capitan Stefano Rossetti:

“Tornare a giocare dopo così tanto tempo è sicuramente molto bello. Il mio pensiero, condiviso con la società, è che sia stato giusto interrompere la scorsa stagione, al fine di salvaguardare la salute di tutti. Ora però ci possiamo godere questa ripresa, che è incredibile per chi ama il calcio come me. Siamo partiti step by step, aumentando sempre più i carichi ma gradatamente. Le iniziali difficoltà di una società piccola come la nostra sono state quelle di creare una rosa ampia per il mister, tanti ragazzi sopra la trentina hanno preferito smettere o fare altro, diminuendo notevolmente il bacino di giocatori a disposizione.”

Torna il derby con i rossoverdi, questa volta in campionato che conta molto di più: “Giocare un derby è sempre giocare un derby, qualsiasi sia la categoria. E’ sempre una grande emozione e proprio per questo bisogna dare qualcosa in più. La Coppa ci è servita per amalgamare il gruppo, trovare i giusti assetti in vista della stagione che stiamo affrontando. Oggi il gruppo è carico e unito, arriviamo a questa partita con l’umore alto, la vittoria di domenica, con conseguente clean sheet, è servita a molto e ora siamo pronti a dare battaglia.”